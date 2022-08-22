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У Києві знову запрацювало посольство Ірландії

glavcom.ua
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Фото: Вікіпедія

Після нападу Росії на Україну посольство Ірландії працювало дистанційно

В Ірландії очільник МЗС країни Саймон Ковені оголосив про відновлення роботи ірландського посольства у Києві, повідомляє RTE.

«Оскільки посольство поновить свою діяльність у Києві, ключовим пріоритетом команди буде відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України», – сказав Ковені.

Міністр уточнив, що посольство поновить роботу в обмеженому режимі.

Також Ковені додав, що у МЗС «наполегливо не рекомендують» громадянам Ірландії будь-які поїздки в Україну з будь-якою метою.

Нагадаємо, раніше Ірландія заморозила €1,7 млрд підсанкційних росіян.

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Теги: Європа Європейський союз війна біженці війна в Україні Ірландія

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