Ірландія заморозила €1,7 млрд підсанкційних росіян

Активи – здебільшого вартість приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості

Ірландія заморозила активи на суму €1,72 млрд, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями. Про це повідомляє Irish Times.

Представник міністерства закордонних справ Ірландії заявив, що заявлена сума актуальна і заснована на даних, наданих йому Центральним банком. Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах, також мова йде про арешт приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості.

Центральний банк Ірландії розіслав ряду ділових організацій листи з нагадуванням їм про свою роль у нагляді за фінансовими санкціями і про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС.

Нагадаємо, нещодавно сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні.

Ірландія визнала дії РФ в Україні геноцидом.

Днями стало відомо, що Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян.

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