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    Політика

    Ірландія заморозила €1,7 млрд підсанкційних росіян

    Сума заснована на даних, наданих Центральним банком - Ірландія заморозила €1,7 млрд підсанкційних росіян
    Сума заснована на даних, наданих Центральним банком
    фото: Вікіпедія

    Активи – здебільшого вартість приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості

    Ірландія заморозила активи на суму €1,72 млрд, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями. Про це повідомляє Irish Times.

    Представник міністерства закордонних справ Ірландії заявив, що заявлена сума актуальна і заснована на даних, наданих йому Центральним банком. Левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах, також мова йде про арешт приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості.

    Центральний банк Ірландії розіслав ряду ділових організацій листи з нагадуванням їм про свою роль у нагляді за фінансовими санкціями і про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС.

    Нагадаємо, нещодавно сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо війни РФ в Україні.

    Ірландія визнала дії РФ в Україні геноцидом.

    Днями стало відомо, що Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян.

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    Теги: ЄС росія окупанти банк війна мова арешт Ірландія Україна окупація #stoprussia
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    Ірландія заморозила €1,7 млрд підсанкційних росіян