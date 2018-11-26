У «Київпастрансу» зірвався тендер із купівлі нових автобусів на 146 млн грн



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Автобус КП «Київпастранс»

На тендер заявилося два учасники, одного з яких не допустили до аукціону

Комунальне підприємство «Київпастранс» 23 листопада відмінило тендер на закупівлю міських автобусів очікуваною вартістю 146,25 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник планував придбати 25 автобусів, 2018 року випуску, які мали бути розраховані на перевезення 100 пасажирів.

На тендер подали заявки два столичних учасники ТОВ «МАЗтранссервіс» і ТОВ «Сучасні вантажівки». Останнє підприємство було не допущено до аукціону через неповноту поданих документів (вимагалося надати аналогічні договори про поставки міських автобусів за 2015-2017 рр.; учасник надав договір не у повному обсязі).

ТОВ «Сучасні вантажівки» поскаржилися на дії тендерного комітету до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, однак програли спір.

Таким чином, причиною відміни мільйонного тендеру стало допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій (тобто відсутність формальної конкуренції).

Як відомо, компанію «МАЗтранссервіс», яка офіційно є дилером в Україні білоруської техніки, записано на киян Романа і Павла Шевченків. У липні 2017 року «МАЗтранссервіс» виграв тендер вартістю 528 млн грн на поставку Києву 100 автобусів.

Кінцевим бенефіціаром «Сучасні вантажівки» є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Коннект». У 2011-2014 роках фонд знаходився в управлінні ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» Андрія Журжія – нардепа від «Самопомічі».

Як повідомляв «Главком», комунальне підприємство «Київпастранс» 16 жовтня оголосило тендер на закупівлю 80 тролейбусів очікуваною вартістю 778,92 млн грн. Столиця запланувала купити 25 тролейбусів довжиною не менше 11,9 метрів з низьким рівнем підлоги і 55 - довжиною не менше 18,5 метрів з низьким рівнем підлоги.

Нагадаємо, що 11 листопада 2016 року було підписано фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком. Мета проекту - розвиток інфраструктури міського пасажирського транспорту України. Загальна сума кредиту - 200 млн євро.

Київ залучає кредитні кошти від ЄІБ в розмірі 50 млн євро на оновлення громадського транспорту, термін кредиту - до 20 років, а процентна ставка становитиме близько 2% річних.