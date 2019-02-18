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    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»

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    Будівництво копії &laquo;Титаніка&raquo; у Китаї наближається до завершення - У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    Будівництво копії «Титаніка» у Китаї наближається до завершення

    Китайський «Титанік» буде точною копією оригінального корабля, від розміру до оздоблення і меню

    На аерофотознімках показали, як набуває форми китайська копія затонулого океанського лайнера «Титанік» вартістю близько 161,4 млн дол., побудована з використанням оригінальних креслень корабля. Про це повідомляє Daily Mail.

    Будівництво повнорозмірної копії «Титаніка» у Китаї наближається до завершення. Нові аерофотознімки показують, що копія затонулого океанського лайнера набуває форми після початку проекту в 2016 році.

    Копія розкішного пасажирського корабля, затонулого в 1912 році, в результаті якого загинули 1500 людей, стане частиною великого тематичного парку в Сичуані на південному заході Китаю.

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    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»
    У Китаї показали, як будують копію «Титаніка»

    Китайський «Титанік» буде точною копією оригінального корабля, від розміру до оздоблення і меню. Створена для туристів копія лайнера довжиною 269,06 метра і шириною 28,19 метра буде занурена в воду на 10,54 метра у місті Суйнін.

    Цей круїзний лайнер буде розташований на курорті Romandisea Seven Star.

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