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    Ізраїль відновлює авіасполучення з іншими країнами

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    Аеропорт Бен-Гуріон почне роботу опівночі з 15 на 16 жовтня - Ізраїль відновлює авіасполучення з іншими країнами
    Аеропорт Бен-Гуріон почне роботу опівночі з 15 на 16 жовтня

    Завтра відновлять польоти з Ізраїлю 30 зарубіжних авіакомпаній

    Уряд Ізраїлю прийняв рішення про відновлення міжнародного авіасполучення. Аеропорт Бен-Гуріон почне роботу опівночі з 15 на 16 жовтня.

    Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    Завтра відновлять польоти з Ізраїлю 30 зарубіжних авіакомпаній. У неділю, 18 жовтня, очікують 24 рейси ізраїльських авіакомпаній «Ель-Аль» і Israir. 

    На наступному тижні відновить польоти авіакомпанія «Аркія».

    Ізраїльтяни, що вилітають в «зелені» країни, не повинні будуть знаходитися в режимі самоізоляції після повернення в Ізраїль, не зобов’язані будуть здавати аналіз на коронавірус, якщо протягом 14-днів перед поверненням вони не відвідували «червоні» країни.

    Нагадаємо, ізраїльський кабінет по боротьбі з епідемією коронавірусу прийняв рішення продовжити до 18 жовтня термін дії режиму карантину.

    Також в Ізраїлі представили план виходу з жорсткого локдауну. Цей план передбачає 9 етапів, перехід між якими можливий тільки після певного періоду часу і після досягнення певних результатів у боротьбі з пандемією.

    Перший етап передбачає відновлення роботи дитячих садків, відкриття національних парків і пляжів, дозвіл на роботу ресторанів у форматі Take Away і відкриття підприємств, які не здійснюють прийом відвідувачів.

    Громадський транспорт працюватиме в обсязі 50% потужності, аеропорт - у карантинному режимі. Початок першого етапу обумовлений проведенням не менше 30 тисяч перевірок на добу при частці позитивних тестів менш як 10% і кількості нових виявлених заражених менш як 2000 на добу. У "яскраво червоних" містах роботу дитсадків відновлювати не будуть.

    На другому етапі відновлюється фронтальне навчання 1-4 класів, робота клінік альтернативної медицини і сфери індивідуального немедичного догляду (косметичні салони, перукарні і т.д.). Умови для переходу до другого етапу ті ж, що і для першого етапу, за винятком кількості нових виявлених заражених. Вона повинна знизитися до тисячі на добу.

    На третьому етапі планують відновити торгівлю, відкрити синагоги, церкви й мечеті. Передбачене і відновлення роботи підприємств, які приймають відвідувачів. До цього етапу перейдуть, якщо частка позитивних тестів скоротиться до 5%, а число виявлених заражених - до 500 осіб на добу.

    На четвертому етапі відновлять прийом клієнтів ресторанами, кафе, фітнес-центрами. Країна перейде до режиму роботи за системою Світлофор. Умови переходу до четвертого етапу такі ж, як і для третього етапу, але кількість нових виявлених заражених повинна знизитися до 250 осіб на добу.

    П'ятий етап передбачає відкриття готелів і басейнів. До нього перейдуть за умови скорочення частки позитивних тестів до 2%, а кількість нових виявлених заражених повинна бути менш як 250 осіб на добу.

    На шостому етапі відновлять фронтальне навчання у 5-12 класах, на сьомому - знімуть заборону на культурні заходи і дозволять проведення конференцій і виставок.

    Крім того, на восьмому етапі заплановане відновлення роботи банкетних залів, проведення весіль та інших сімейних урочистостей, а на дев'ятому - проведення спортивних заходів з глядачами.

    Нагадаємо, в кінці вересня в Ізраїлі планували збільшити штрафи за порушення карантинних обмежень, наприклад штраф за появу в громадському місці без маски хотіли збільшити в два рази.

     

    здоров'я Ізраїль туризм літак аеропорт авіаперевезення карантин транспорт мандрівка коронавірус
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