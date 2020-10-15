Коронавірус в Україні: за добу виявили більше 5 тисяч нових хворих

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Зазначимо, що днем ранше коронавірусне захворювання підтвердили у 5590 українців.

За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 156 тисячі людей.

Найскладніша епідемологічна ситуація збергається в Харківській області (+651 нових хворих за добу), Києві (+445), Львівській області (+322), Тернопільській області (+222), Київській області (+227), Сумській області (+271), Донецькій області (+244).

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

У Португалії на тлі зростання захворюваності на коронавірус вводять режим надзвичайного стану.

Також вчора в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.