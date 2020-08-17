Нова версія появи Сovid-19. Поширення хвороби почалось вісім років тому



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Китайські дослідники в печері, де мешкають кажани Фото: EcoHealth Alliance

«Дані, що містяться в записах, змушують нас повністю переглянути все, що ми думали і знали про походження Covid-19», - заявив Джонатан Латем

Вірусолог Джонатан Латем (Jonathan Latham) і біолог Еллісон Вілсон (Allison Wilson) заявили, що нова коронавірусна інфекція могла з'явитися ще в 2012 році. Про це повідомляє The New York Post.

Дослідники вивчили записи лікаря Лі Сюй з китайської провінції Юньань, який лікував шахтарів. У шістьох робітників, які займалися розчищенням шахти від екскрементів кажанів, виявили симптоми, схожі з тими, що з'являються при зараженні Covid-19: кашель, лихоманка, пневмонія і ломота в тілі. Троє робітників в результаті зараження померли, йдеться в записах лікаря.

Також фахівці у своїй статті в Independent Science News від середини липня вказують, що хворі шахтарів намагалися лікувати за допомогою штучної вентиляції легенів, антикоагулянтами і антибіотиками. Ці дані, на думку вірусологів, також доводять зв'язок між загадковою інфекцією, з якою зіткнулися шахтарі у 2012 році, і Covid-19.

У записах лікаря вказується, що він відправляв зразки вірусу в лабораторію до міста Вухань для з'ясування джерела інфекції. Дослідження показало, що розповсюджувачем SARS-подібного коронавірусу став кажан виду південнокитайський підковоніс.

Разом з тим Латем стверджує, що коронавірус «майже напевно втік» з лабораторії у Вухані. На його думку, після зараження шахтарів цей вірус еволюціонував в SARS-CoV-2 і дані зразки якимось чином зникли з лабораторії.

У свою чергу, вірусолог Ши Чженлі (Shi Zhengli) з Вуханьского інституту вірусології, яка займалася дослідженнями коронавірусів, властивих кажанам, стверджувала, що шахтарі померли через грибкову інфекцію.

За словами Латема і Вілсона, їхнє дослідження викликало позитивні відгуки в науковому співтоваристві: «Ми розуміємо, що стаття поширюється в наукових колах підпільно. Люди бачать, що це гідна робота, але вони не хочуть показувати її публіці, тому що коронавірус став дуже політизованим».