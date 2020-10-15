Епідемія не вщухає: у Києві виявлено ще понад 400 хворих на Covid-19



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Лабораторні дослідження щодня виявляють сотні випадків Covid-19 у Києві

Минулої доби від коронавірусу померли 17 киян

За минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 10286 людей (за добу 57), померли 535 осіб (за добу 17).

У Київській області зафіксовано 11978 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 227 осіб. За попередню добу збільшення складало 225 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6915 людей (за добу 48), померли 257 осіб (за добу 6).

Загалом в Україні підтверджено 281239 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 14 жовтня зафіксовано ще 5062 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, з 12 жовтня Київ знову перейшов до «помаранчевої» карантинної зони.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 14 жовтня у Києві було підтверджено 28512 випадків захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус виявлено у 196 осіб.

У Київській області було зафіксовано 11750 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 225 осіб.