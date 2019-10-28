  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Що можна пробачити гумористу - недозволено президенту

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Що можна пробачити гумористу - недозволено президенту

    Розведення військ на Донбасі

    Мовою оригіналу

    Володимир Зеленський будучи комиком и народным любимцем привык к поддержке и аплодисментам. И позволяя себе, как комику, на сцене многое, получал поддержку толпы.

    Но став президентом Украины он не избавился от старой привычки. И он жаждет признания, оваций и любви народа. Но ведь теперь его оценивают не как юмориста или актера, а как политика. И то, что простительно юмористу, непозволительно для политика.

    Поехав в Золотое и показав себя хамом, президент совершил ошибку, которая будет дорого ему стоить среди электората. Ближайшие соцопросы это покажут. Конечно можно опять начать ездить по регионам, изображая совкового председателя колхоза и гонять мелких чиновников, можно провести несколько арестов и на время переключить внимание общества, можно записать видосик или срежиссировать очередное пиар-шоу. И на время это сможет чуток подлатать рейтинг.

    Но когда дело доходит до конкрекитики, до стратегического планирования и принятия решений, то к сожалению Зеленский показывает себя не с лучшей стороны, а его команда показывает себя, как толпа не опытных и не компетентных аматоров. А президент обязан принимать решения постоянно. Особенно если именно он формирует монобольшинство в ВР, сам выбирает Кабмин и управляет всем силовым блоком.

    Ответственность давит. А многие принятые решения явно отличаются от того, что ждут избиратели. В общем ошибка за ошибкой. И как сказал Игорь Валерьевич Виктору Михайловичу:

    - Жизнь - это супермаркет, бери что хочешь, но касса - впереди.

    Так вот по отношению к шестому президенту это не менее актуально. А касса все ближе и ближе.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас війна Володимир Зеленський розведення військ на Донбасі президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ