Що можна пробачити гумористу - недозволено президенту

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

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Володимир Зеленський будучи комиком и народным любимцем привык к поддержке и аплодисментам. И позволяя себе, как комику, на сцене многое, получал поддержку толпы.

Но став президентом Украины он не избавился от старой привычки. И он жаждет признания, оваций и любви народа. Но ведь теперь его оценивают не как юмориста или актера, а как политика. И то, что простительно юмористу, непозволительно для политика.

Поехав в Золотое и показав себя хамом, президент совершил ошибку, которая будет дорого ему стоить среди электората. Ближайшие соцопросы это покажут. Конечно можно опять начать ездить по регионам, изображая совкового председателя колхоза и гонять мелких чиновников, можно провести несколько арестов и на время переключить внимание общества, можно записать видосик или срежиссировать очередное пиар-шоу. И на время это сможет чуток подлатать рейтинг.

Но когда дело доходит до конкрекитики, до стратегического планирования и принятия решений, то к сожалению Зеленский показывает себя не с лучшей стороны, а его команда показывает себя, как толпа не опытных и не компетентных аматоров. А президент обязан принимать решения постоянно. Особенно если именно он формирует монобольшинство в ВР, сам выбирает Кабмин и управляет всем силовым блоком.

Ответственность давит. А многие принятые решения явно отличаются от того, что ждут избиратели. В общем ошибка за ошибкой. И как сказал Игорь Валерьевич Виктору Михайловичу:

- Жизнь - это супермаркет, бери что хочешь, но касса - впереди.

Так вот по отношению к шестому президенту это не менее актуально. А касса все ближе и ближе.

Джерело: блог Борислава Берези

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