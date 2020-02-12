У концерну Boeing в січні вперше за 58 років не замовили жодного літака



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З березня 2019 року діє всесвітня заборона на польоти Boeing 737 Max

Минулого року Boeing завершив січень з 45 новими замовленнями та поставками 46 літаків

Американський авіакосмічний концерн Boeing за січень 2020 року не оформив жодного нового замовлення на літаки вперше з 1962 року.

Про це повідомляє Reuters.

Через кризу, яка почалася після двох катастроф з участю колись найбільш продаваного в США лайнера 737 MAX, минулого місяця компанія поставила замовникам тільки 13 літаків.

Минулого року Boeing завершив січень з 45 новими замовленнями та поставками 46 літаків.

Зазначимо, американська компанія Boeing виявила на авіалайнерах моделі 737 Max нову проблему з програмним забезпеченням. У грудні 2019 року Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max.