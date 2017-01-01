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    У Конотопі спаплюжили пам’ятник жертвам Голодомору

    Невідомі облили пам’ятник жертвам Голодомору маслянистою речовиною
    У Конотопі на Сумщині невідомі облили пам’ятник жертвам Голодомору невідомою речовиною. Відповідне відео у своєму Facebook оприлюднив начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Вадим Фещенко. За його словами, акт вандалізму міг статися у ніч на суботу, 25 листопада. «Ось так у Конотопі деякі
    • 25 Листопада, 15:31
    • Розсилка

    Невідомі облили пам’ятник жертвам Голодомору маслянистою речовиною

    У Конотопі на Сумщині невідомі облили пам’ятник жертвам Голодомору невідомою речовиною. Відповідне відео у своєму Facebook оприлюднив начальник управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Вадим Фещенко.

    За його словами, акт вандалізму міг статися у ніч на суботу, 25 листопада.

    «Ось так у Конотопі деякі мешканці-сепаратисти вшановують пам’ять загиблих», – прокоментував Фещенко інцидент.

    Чиновник додав, що речовина, якою було облито пам’ятник, схожа на машинне масло.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

    День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

    У Краматорську на Донеччині згадали жертв голодоморів.

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