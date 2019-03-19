У Ковелі на Волині семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці



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Фото: vl.npu.gov.ua

Патрульні поліцейські доставили причетних до відділку поліції, де передали слідчому

Учора, близько 22 години, ковельські патрульні отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Липинського. Про це повідомили у прес-службі поліції Волинськоїобласті.

«Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї», - сказав черговому заявник.

Прибувши на місце, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік. При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою. Предмет, ззовні схожий на пістолет, згодом вилучив слідчий для подальшої експертизи.

На порушника ж патрульні оформили одну постанову і три протоколи, у тому числі, за дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.

Причетних доставили до відділку поліції, де передали слідчому.

Нагадаємо, 15 березня у Миколаєві через конфлікт у черзі в ресторан швидкого харчування McDonald's сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждав один чоловік.