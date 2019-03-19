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    У Ковелі на Волині семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці

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    У Ковелі на Волині семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці
    Фото: vl.npu.gov.ua

    Патрульні поліцейські доставили причетних до відділку поліції, де передали слідчому

    Учора, близько 22 години, ковельські патрульні отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Липинського. Про це повідомили у прес-службі поліції Волинськоїобласті.

    «Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї», - сказав черговому заявник.

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    Прибувши на місце, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік. При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою. Предмет, ззовні схожий на пістолет, згодом вилучив слідчий для подальшої експертизи.

    На порушника ж патрульні оформили одну постанову і три протоколи, у тому числі, за дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.

    Причетних доставили до відділку поліції, де передали слідчому.

    Нагадаємо, 15 березня у Миколаєві через конфлікт у черзі в ресторан швидкого харчування McDonald's сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждав один чоловік.

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