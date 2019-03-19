Нападник, який розстріляв людей у трамваї в Нідерландах, нещодавно вийшов з тюрми



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18 березня зловмисник відкрив стрілянину в трамваї в центрі нідерландського міста Утрехта

Два тижні тому Гьокмен Таніс мав постати перед судом за трьома справами

Підозрюваний у скоєнні нападу в Утрехті 37-річний Гьокмен Таніс донедавна перебував під вартою.

Про це повідомляє NOS з посиланням на джерела в поліції.

Два тижні тому чоловік мав постати перед судом за трьома справами: за крадіжку велосипеда, крадіжку зі зломом в магазині велосипедів і у справі про згвалтування.

В останній справі проходить постраждалою 47-річна жінка. За її словами, Таніс був звільнений на кілька днів раніше. Його заарештували на шість тижнів, тому що він порушив певні умови перебування на волі. Після того, як його адвокат оскаржив це рішення, він був звільнений.

Жінка розповіла, що була знайома з підозрюваним, який згвалтував її влітку 2017 року. «Він просто божевільний, наркоман. Я вже попереджала поліцію. Він не терорист, а психопат», - сказала вона.

У понеділок вдень поліція обшукала будинок Таніса. За словами сусіда, там нікого не знайшли. З 2012 року він був підозрюваним як мінімум у дев'яти кримінальних справах.

Нагадаємо, 18 березня зловмисник відкрив стрілянину в трамваї в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті загинули троє людей, ще дев'ять отримали поранення.

Поліція затримала підозрюваного в стрільбі в Утрехті.

Джерело: Європейська правда