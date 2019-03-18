Поліція Німеччини посилила контроль на кордоні через стрілянину у Нідерландах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці спостерігають за автомагістралями, а також за переходами і залізничними коліями на кордоні

Поліція шукає стрілка з Утрехта

Співробітники поліції Німеччини посилили контроль на кордоні через стрілянину в Нідерландах з метою пошуку стрілка з Утрехта. Про це повідомляє Associated Press.

Представник федеральної поліції на землі Північний Рейн-Вестфалія повідомив агентству, що поліція збільшила кількість патрулів для спостереження за автомагістралями, а також за переходами і залізничними коліями на кордоні.

Крім того, представник поліції заявив, що спочатку було наказано шукати червоний седан Renault Clio, але за останніми даними, він був знайдений покинутим в Утрехті.

На даний момент, федеральна поліція обмінюється інформацією з колегами і владою Нідерландів, а також володіє повним описом підозрюваного. Крім того, поліція посилила контроль у районі міст Клеве і Ахен.

Нагадаємо, вранці 18 березня невідомий відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення. Невідомий чоловік дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього злочинець втік.

У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози.

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