Стрілянина в Нідерландах: поліція затримала підозрюваного



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Стрілок міг відкрити вогонь через сімейні чвари - стверджують турецькі ЗМІ

Поліція затримала підозрюваного в стрільбі в Утрехті, в Нідерландах, в результаті якої загинули три людини. Про це повідомляє Euronews.

В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб. В місті були посилені заходи безпеки.

Турецька державна агенція Anadolu тим часом повідомила, що родичі підозрюваного у стрілянині в Нідерландах заявили, що той відкрив вогонь у трамваї проти свого родича, а також поцілив в людей, які намагалися захистити цю людину. За словами рідних стрілка, стрілянина виникла через «сімейну суперечку». Більше деталей видання не наводить.

Нагадаємо, вранці 18 березня невідомий відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення. Невідомий чоловік дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього злочинець втік.

У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози.

Співробітники поліції Німеччини заявили, що посилили контроль на кордоні через стрілянину в Нідерландах з метою пошуку стрілка з Утрехта