У ковельському ресторані отруїлися 13 осіб



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У Ковелі сталося масове отруєння

На Волині від гострої кишкової інфекції постраждали 13 осіб, з них двоє дітей

Масове отруєння сталося в Ковелі Волинської області після сімейного святкування в одному із закладів громадського харчування. Станом на вівторок, 11 червня, за медичною допомогою звернулося 13 осіб, з них двоє дітей, повідомляє Волинський лабораторний центр МОЗ України.

Зазначається, що у всіх постраждалих спостерігалися симптоми харчового отруєння. За результатами медичного огляду хворих встановлено діагноз гострий гастроентероколіт. Стан хворих середньої тяжкості.

Під час епідеміологічного розслідування для проведення бактеріологічних, вірусологічних, фізико-хімічних лабораторних досліджень відібрані проби харчових продуктів, питної води, змиви з обладнання, посуду, інвентарю на харчоблоці харчової потужності, обстежені персонал і контактні особи. Лабораторні дослідження біоматеріалу від хворих і декретованих осіб, а також зразків навколишнього середовища тривають.

Для вжиття заходів і остаточного визначення причини і обставин отруєння людей залучена Держпродспоживслужба Ковеля. Очікуються результати державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства та законодавства в сфері безпеки харчової продукції.

Епідеміологічне розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові 45 людей отруїлися на весільному банкеті в ресторані Червона рута. Серед постраждалих - п'ятеро дітей. Майже всіх отруєних госпіталізували. Пізніше стало відомо, що ресторан закрили на два тижні.