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    На Вінниччині біля річки Рось водокористування обмежили щонайменше на два дні

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    На Вінниччині біля річки Рось водокористування обмежили щонайменше на два дні

    Вживання забрудненої води може призвести до отруєння та алергічних реакцій

    Через забруднення інсектицидами річки Рось на Вінниччині у районі аварії обмежили водокористування, заборонили відпочинок на водоймі, а також рибальство.

    Про це в ефірі на Громадському повідомив завідувач відділу профілактики неінфекційних захворювань Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергій Тимошенко.

    «Ми обмежили водокористування, заборонили купання, відпочинок на воді, рибальство і використання в якості питної води. Але це тимчасово, тому що річка має особливості до розчинення таких забруднювачів, їх акумуляції, а потім видалення», — розповів він.

    Тимошенко зазначив, що встановлені обмеження будуть дійсними щонайменше декілька днів. У цей час воду з річки не можна брати навіть для використання у господарстві.

    Він також уточнив, що вживання забрудненої води може призвести до отруєння та алергічних реакцій.

    За інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

    У поліції не виключають, що автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, могли умисно підпалити.

    відпочинок отруєння рибальство
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