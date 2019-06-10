На Вінниччині біля річки Рось водокористування обмежили щонайменше на два дні



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Вживання забрудненої води може призвести до отруєння та алергічних реакцій

Через забруднення інсектицидами річки Рось на Вінниччині у районі аварії обмежили водокористування, заборонили відпочинок на водоймі, а також рибальство.

Про це в ефірі на Громадському повідомив завідувач відділу профілактики неінфекційних захворювань Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергій Тимошенко.

«Ми обмежили водокористування, заборонили купання, відпочинок на воді, рибальство і використання в якості питної води. Але це тимчасово, тому що річка має особливості до розчинення таких забруднювачів, їх акумуляції, а потім видалення», — розповів він.

Тимошенко зазначив, що встановлені обмеження будуть дійсними щонайменше декілька днів. У цей час воду з річки не можна брати навіть для використання у господарстві.

Він також уточнив, що вживання забрудненої води може призвести до отруєння та алергічних реакцій.

За інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

У поліції не виключають, що автомобіль, що потрапив в аварію в селі Збаржівка та спричинив забруднення водойм, могли умисно підпалити.