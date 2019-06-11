Львівський ресторан, де отруїлися 45 гостей весілля, закрили



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Ресторан «Червона рута» у Львові більше не працює

Сихівський підрозділ Нацполіції у Львівській області відкрив кримінальне провадження

У Львові закрили ресторан «Червона рута», в якому отруїлися 45 гостей весілля, повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

Фахівці Держпродспоживслужби провели перевірку закладу, після якої були виявлені численні порушення вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. За результатами перевірки, на суб'єкт господарювання склали адмінпротокол, та закрили заклад на два тижні.

«За фактом виникнення спалаху захворювання на гострі кишкові захворювання ГУ Держпродспоживслужби направило подання до Нацполіції щодо порушення кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

Сихівський підрозділ Нацполіції у Львівській області відкрив кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України.

На початку повідомлялося, що 20 людей отруїлися у ресторані «Червона Рута». До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів госпіталізували із симптомами: висока температура, понос, блювота. На весіллі було близько ста осіб.

Згодом число отруєних гостей свята збільшилося до 39. «Протягом 9-10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб, які 8 червня перебували на весіллі у ресторані «Червона Рута» м. Львів», - заявили в ДСНС. Зазначалося, що серед постраждалих – п’ятеро дітей.