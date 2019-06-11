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    Число отруєних людей на весіллі у Львові зросло до 39

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    Число отруєних людей на весіллі у Львові зросло до 39

    Серед постраждалих, яких госпіталізували з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція – п’ятеро дітей

    Кількість жертв отруєння на весіллі у Львові збільшилося до 39 осіб.

    Про це 11 червня повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Протягом 9-10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб, які 8 червня перебували на весіллі у ресторані «Червона Рута» м. Львів», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що серед постраждалих – п’ятеро дітей.

    За даними ДСНС, проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

    Раніше пресслужба Львівської міської ради повідомляла, що 20 людей отруїлися у ресторані «Червона Рута». До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів госпіталізували із симптомами: висока температура, понос, блювота. На весіллі було близько ста осіб.

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