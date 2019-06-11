На Одещині оголосили жалобу внаслідок загибелі людей під час пожежі



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На момент виникнення пожежі в корпусі № 7 лікарні знаходилось 52 хворих та 3 медпрацівника

Сьогодні під головуванням виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації Сергія Паращенка відбулось позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації щодо причин і наслідків трагедії у відділені № 7 Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради.

Керівники регіональних управлінь Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної поліції та Прокуратури доповіли щодо наслідків трагедії, яка сталася у лікарні.

Сергій Паращенко висловив співчуття родинам загиблих та постраждалим. У зв’язку з трагічними подіями було прийнято рішення оголосити 12 червня Днем жалоби в Одеській області. Виділити разову фінансову допомогу – по 100 тис. грн сім’ям загиблих внаслідок пожежі та по 50 тис. грн сім’ям постраждалих.

«Сьогодні вночі мені неодноразово телефонував Президент України Володимир Зеленський. Він затребував чітких звітів від усіх відповідальних структур. І найголовніше – він чекає повний аналіз події та конкретні висновки», – зазначив Сергій Паращенко.

До початку пожежі в корпусі № 7 знаходилось 52 хворих та 3 медпрацівника (загалом 55 чоловік), із них 43 пацієнта було евакуйовано та розміщено по відділенням лікарні.

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олена Тєряєва повідомила, що на даний час у лікарнях міста знаходяться четверо постраждалих внаслідок пожежі з різними ступенями тяжкості стану здоров’я. Всього через пожежу загинуло шестеро осіб, з яких п’ятеро – пацієнти, та одна – медична сестра. Усіма необхідними лікувальними препаратами пацієнти забезпечені, питання знаходиться на контролі головних лікарів закладів.

Начальник управління обласної ради з майнових відносин Віктор Лунгул повідомив, що на момент загоряння у будівлі № 7 Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу була справною і спрацювала своєчасно.

Триває проведення оперативно-слідчих дій та огляду місця трагедії відповідними структурами. За попередніми даними розслідування, фахівці вважають ймовірною версією пожежі занесення стороннього джерела запалювання ззовні.

Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок якої четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.