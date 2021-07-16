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    Думки вголос

    Декларація про державний суверенітет – мрія багатьох поколінь українців

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Декларація про державний суверенітет – мрія багатьох поколінь українців

    Передвістя падіння радянської імперії

    31 рік тому 16 липня 1990 року, наша держава прийняла Декларацію про державний суверенітет. Це був ще один крок до вільної і незалежної України – мрії багатьох поколінь. Передвістя падіння радянської імперії. Ще один крок геть від Москви.

    Депутати першого скликання, натхненні ідеєю незалежності, заклали тоді її законодавчі підвалини. Щиро дякую усім, хто у той пам’ятний липневий день проголосував «за».

    На жаль, нам досі доводиться відстоювати нашу незалежність на реальному східному фронті і на фронті ідеологічному. Знову з боку Кремля лунають старі міфи про «один народ», знову ми змушені відбивати численні атаки на нашу рідну українську мову.

    Але ми, українці, маємо своє коріння, свою мову, свою історію. Маємо силу нашої спільної пам’яті. Зі святом вас, з Днем прийняття декларації про державний суверенітет. Боротьба продовжується. І Україна переможе.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: незалежність декларація українці держава Україна суверенітет
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    Декларація про державний суверенітет – мрія багатьох поколінь українців