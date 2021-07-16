Пішов із життя режисер найпопулярніших вистав столичного театру Лесі Українки

Григорій Зіскін назавжди залишиться в серцях, в пам'яті і в загальних постановках з Анною Варпаховською на Київській сцені

Зіскін був головним режисером Театру ім. Л.Варпаховського (Монреаль, Канада), який створила Анна Варпаховська

У п'ятницю, 16 липня, пішов із життя Григорій Зіскін – відомий режисер, якого в Києві знають за постановками вистав за участю актриси Анни Варпаховської. Ці постановки з великим успіхом ідуть на сцені Національного театру російської драми ім. Лесі Українки. Про смерть режисера повідомила журналістка та письменниця Яна Іваницька у Facebook.

Серед найвідоміших вистав Зіскіна, відомих столичному глядачеві: «Бабине літо», «Дядечків сон», «Прощальне танго», «Наша кухня», «Спасибі, Марго!», «Сімейна вечеря», «Іграшка для мами», «Закулісна комедія».

Зіскін також був головним режисером Театру ім. Л.Варпаховського (Монреаль, Канада), який створила Анна Варпаховська.

«Насичена творча біографія: робота на телебаченні в Москві, де Григорій Давидович ставив спектаклі з видатними артистами, зокрема Анатолієм Папановим, Світланою Немоляєвою, Еммануїлом Віторганом, Оленою Соловей ... Потім еміграція в Канаду – і знову режисерські перемоги. Крім Театру ім. Варпаховського, безліч постановок, в тому числі «Чайки» Чехова в театрі Кентавр (Монреаль), яка була визнана найкращою прем'єрою сезону», – згадала ключові моменти творчості Яна Іваницька. Вона додала, що режисер був інтелігентним, уважним, чуйним, з гумором, нескінченними цитатами з поезії і легкими піснями на устах.

Завідувач літературно-драматургічної частини Національного академічного театру російської драми Борис Куріцин підтвердив смерть Григорія Зіскіна.