  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    120-сантиметрову фігуру Ісуса Христа встановили у 2017 році, а через чотири роки вона обвалилась<br /><br /> - Із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа
    120-сантиметрову фігуру Ісуса Христа встановили у 2017 році, а через чотири роки вона обвалилась

    Під час сходження на Пікуй туристи виявили, що фігури Ісуса Христа там вже немає

    Про зникнення з гори Пікуй гіпсової фігури Ісуса Христа повідомили туристи у Facebook-спільності «Хочу_в_гори».

    За словами місцевих жителів, найімовірніше, що статуя Ісуса Христа впала під час сильних снігопадів на початку весни.

    «Скоріше всього, то природнє явище, але, можливо, і вандали знищили. Статуя була потріскана і, можливо, вітром знесло в урвище. Уламків ми не знайшли», – розповів Zaxid.net сільський голова села Верхнє Гусне, громада якого колись ініціювала встановлення статуї Ісуса Христа на горі Пікуй, Іван Ільницький.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа
    Із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа

    За його словами, у поліцію з цього приводу ніхто не звертався. Поки що відновлення скульптури не планують.

    Судячи з зимових фото з Пікуя, фігура Ісуса справді сильно обмерзає під час снігопадів.

    120-сантиметрову гіпсову статую Ісуса Христа на горі Пікуй встановила місцева громада у 2017 році. Після встановлення скульптури користувачі соцмереж висловлювати сумніви, чи зможе статуя витримати суворі зими і грози, які часто трапляються горах.

    Гора Пікуй має висоту 1408 метрів, вона є найвищою вершиною у Львівській області. Гора розташована на межі Львівської і Закарпатської області і є найвищою точкою Вододільного хребта українських Карпат. На вершині Пікуя розташовані стовп-обеліск та два хрести. Торік місцева парафія ПЦУ заявила про намір збудувати каплицю на горі.

    Теги: Львівщина туризм аварія альпінізм Карпати (гори)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа