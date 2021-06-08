Із найвищої гори Львівщини зникла статуя Ісуса Христа

120-сантиметрову фігуру Ісуса Христа встановили у 2017 році, а через чотири роки вона обвалилась

120-сантиметрову фігуру Ісуса Христа встановили у 2017 році, а через чотири роки вона обвалилась

Під час сходження на Пікуй туристи виявили, що фігури Ісуса Христа там вже немає

Про зникнення з гори Пікуй гіпсової фігури Ісуса Христа повідомили туристи у Facebook-спільності «Хочу_в_гори».

За словами місцевих жителів, найімовірніше, що статуя Ісуса Христа впала під час сильних снігопадів на початку весни.

«Скоріше всього, то природнє явище, але, можливо, і вандали знищили. Статуя була потріскана і, можливо, вітром знесло в урвище. Уламків ми не знайшли», – розповів Zaxid.net сільський голова села Верхнє Гусне, громада якого колись ініціювала встановлення статуї Ісуса Христа на горі Пікуй, Іван Ільницький.

За його словами, у поліцію з цього приводу ніхто не звертався. Поки що відновлення скульптури не планують.

Судячи з зимових фото з Пікуя, фігура Ісуса справді сильно обмерзає під час снігопадів.

120-сантиметрову гіпсову статую Ісуса Христа на горі Пікуй встановила місцева громада у 2017 році. Після встановлення скульптури користувачі соцмереж висловлювати сумніви, чи зможе статуя витримати суворі зими і грози, які часто трапляються горах.

Гора Пікуй має висоту 1408 метрів, вона є найвищою вершиною у Львівській області. Гора розташована на межі Львівської і Закарпатської області і є найвищою точкою Вододільного хребта українських Карпат. На вершині Пікуя розташовані стовп-обеліск та два хрести. Торік місцева парафія ПЦУ заявила про намір збудувати каплицю на горі.