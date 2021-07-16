Стаття Путіна про Україну стала обов’язковою для вивчення в російській армії

Матеріал, підписаний іменем Путіна, було опубліковано 12 липня на сайті Кремля

Статтю російського президента Володимира Путіна про «єдність» українців і росіян включили в якості однієї з обов’язкових тем на заняттях з військово-політичної підготовки в армії Росії. Про таке розпорядження російського міністра оборони Сергія Шойгу пише низка російських ЗМІ.

За словами Шойгу, стаття Путіна нібито викликала великий позитивний відгук і активне обговорення у військовому середовищі. В армії прийшли до висновку, що варто більш детально вивчити наведені в статті «історичні факти» і включити її в темник для військово-політичного накачування російських солдатів.

Стаття була опублікована 12 липня на офіційному сайті Кремля. Матеріал викладено українською та російською мовами.

Матеріал починається з твердження Путіна, що «росіяни й українці – один народ». Російський лідер викладає традиційну російську і радянську історичну концепцію, згідно з якою «росіяни, українці і білоруси ... від Ладоги, Новгорода, Пскова в Київ і Чернігів – були об’єднані однією мовою».

Існування сучасної України Путін сприймає як проєкт «анти-Росії» і стверджує, що для мільйонів людей в Україні такий проект нібито неприйнятний, а російська влада ніколи не допустить, щоб «наші історичні території і близьких для нас людей, які проживають там, використовували проти Росії».

Нагадаємо, що на офіційному сайті Кремля 12 липня опублікували статтю українською мовою «про історичну єдність росіян та українців». Автором статті обсягом майже 40 тисяч символів зазначений президент РФ Володимир Путін.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті.



