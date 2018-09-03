У Кремлі відповіли Макрону щодо «демонтажу Євросоюзу»



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Пєсков зазначив, що Путін з Макроном мають розбіжності з деяких «гострих тем»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву французького лідера Еммануеля Макрона про те, що Володимир Путін мріє зруйнувати Євросоюз, заявив, що російський президент підтримує зі своїм колегою з Парижа «добрі особисті стосунки», але має з ним розбіжності з деяких «гострих тем».

«Що стосується ставлення президента Путіна до ЄС, то ми, на жаль, констатуємо, що не з ініціативи Росії ці відносини перебувають в дуже підмороженому стані», - сказав Пєсков.

Він зазначив, що сучасний стан відносин між європейськими країнами і Росією суперечить інтересам всіх сторін. За словами Пєскова, Москва готова йти до пожвавлення відносин, якщо таке бажання є у Європи.

Прес-секретар Путіна підкреслив, що з деяких питань співпраця триває, наприклад, в плані енергетики.

«Але в цілому, оскільки Євросоюз є основним торговельно-економічним партнером Росії, за обсягом йому стрімко, правда, наступає на п'яти Китай, то, звичайно, і президент також про це говорить. Ми зацікавлені, щоб простір Євросоюзу розвивався, процвітав, був передбачуваним і стабільним», - сказав Пєсков.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін мріє «демонтувати Євросоюз».

Джерело: РБК