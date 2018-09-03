Макрон розповів про мрію Путіна



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Володимир Путін і Еммануель Макрон

Глава Франції вважає, що мрія Путіна - демонтаж ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін мріє «демонтувати Євросоюз«.

Про це він повідомив під час інтерв'ю телеканалу SVT.

Президент Франції сказав, що поважає Путіна як лідера, але вважає, що він має мрію зруйнувати Євросоюз.

«Я поважаю Володимира Путіна, і я є одним з тих, хто вважає, що ми повинні разом з Росією вибудувати нову архітектуру безпеки - ми потребуємо такої дискусії разом з Росією. Але мрія Володимира Путіна - демонтаж Євросоюзу», - заявив Макрон.

Також даючи відповідь на питання про те, що Швеція може вийти з ЄС, глава Франції підкреслив, що не бачить майбутнього цієї країни без європейської системи цінностей.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що ЄС потрібні стратегічні відносини з РФ у сфері оборони. За словами глави Франції, стратегічні відносини з Туреччиною та РФ принесуть стабільність.

Як повідомлялося, Путіна запросили на урочистості до Франції.