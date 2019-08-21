У «Лефортово» підтвердили переведення п'ятьох українських політв'язнів



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Раніше українців утримували в різних колоніях Росії

В ізоляторі знаходяться Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух та Роман Сущенко

У московському СІЗО «Лефортово» підтвердили, що до них перевели п'ятьох українських в'язнів із «списку Сенцова».

Про це повідомляє «Медиазона» із посиланням на інформацію члена громадської спостережної комісії (ГСК) Євгенія Єнікєєва.

За словами правозахисника, в ізоляторі знаходяться Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олександр Кольченко, Володимир Балух та Роман Сущенко. Про це правозахисникам сказав начальник відділу режиму і охорони Олександр Ханов, проте ніяких документів члени ГСК не отримали.

«Про (Павла) Гриба вони чомусь сказали, що його немає. Вони прямо по базі не перевіряли, це просто співробітник (Ханов), який нас супроводжував, сказав, що він його не пам'ятає і що його, швидше за все, немає », - додав Єнікєєв.

Коли члени ГСК в черговій частині почали розпитувати про українців, їм відповіли, що ті відмовилися спілкуватися з будь-ким. Потім тюремники сказали, що в СІЗО сталася аварія з водопроводом і запропонували прийти іншого дня, розповів Єнікєєв.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.