У Легедзиному вшанували пам’ять бійців загиблих 80 років тому під час Другої світової війни (фото)

Україна вшановує прикордонників, які самовіддано служили Батьківщині

Безсмертний подвиг бійців Окремої Коломийської комендатури під командуванням майора Родіона Івановича Філіпова вшанували українці, повідомляє пресслужба ДПСУ.

30 липня 1941 року 500 прикордонників, 25 кінологів та 150 службових собак окружної школи службового собаківництва стали перепоною для підрозділів Лейбштандарта СС «Адольф Гітлер» в районі села Легедзине Черкаської області.

Прикриваючи штаб 8-го стрілецького корпусу, прикордонники знищили 17 танків та багато живої сили противника, але сили виявились нерівними. Останнім резервом захисників був кінологічний загін із 150 службовими собаками. Коли на полі бою залишилось кілька живих прикордонників, на ворога випустили 150 службових вівчарок. Завдяки стійкості та мужності прикордонників німецький наступ на цій ділянці фронту було зупинено майже на дві доби.

З нагоди 80-ї річниці вшанування пам’яті прикордонників, які загинули у нерівній битві у 1941 році, взяти участь у заходах, віддати шану та урочисто покласти квіти до меморіалів полеглим бійцям та їх службовим собакам, прибули ветерани прикордонники з різних областей України, керівництво районних та сільських рад, Голови ветеранських та громадських організацій, керівництво Адміністрації Державної прикордонної служби України та Головного центру підготовки особового складу, прикордонники багатьох прикордонних загонів та Ансамбль АДПСУ.

До слова, біля села Мар’янівка Черкаської області створять артоб’єкт «Серце України». Новинку відкриють у переддень 30-ї річниці Незалежності України. Про це розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко під час туристичного форуму.