На Черкащині створять унікальний артоб'єкт (фото)

Поруч із артоб’єктом буде розміщений найбільший Державний прапор на Черкащині

Ініціатори проєкту сподіваються, що новинка стане «магнітом» для туристів

Біля села Мар’янівка Черкаської області створять артоб’єкт «Серце України». Новинку відкриють у переддень 30-ї річниці Незалежності України. Про це розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко під час туристичного форуму, а також показав красиві фото у Facebook.

Артоб’єкт символічно поєднає всі області України. Вони представлені тут у формі пари крил, прикрашених автентичним місцевим орнаментом кожного регіону. У центрі майданчика буде серце під склом.

Скічко зауважив: «Маємо не лише пам’ятати минуле, а й творити сьогодення. Я був неприємно вражений, коли вперше побачив на Черкащині Географічний центр України: непримітний і недобудований пам’ятний знак посеред поля. Тому ми вирішили створити там унікальний артоб’єкт: символічно поєднати всю Україну в одному місці. І мені приємно, що серце України – саме на Черкащині. Приїжджайте, послухайте, як воно б’ється».

Він додав, що артоб’єкт зводять на Черкащині без бюджетних грошей.

«Приємно, що знайшлося багато небайдужих підприємців, які перейнялися нашою ідеєю. Це не лише черкаські компанії, а й всеукраїнські. Я вдячний кожному меценату. Працюючи над цим проєктом, ми особливу увагу приділили питанню інклюзії. «Серце України» без бар’єрів. Там буде тактильна навігація та мапа, аудіогід і решта потрібного. Черкащина серед перших приєдналась до ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів». Я сподіваюся, що «Серце України» стане справжнім туристичним «магнітом», – наголосив Скічко.

Поруч із артоб’єктом також буде розміщений найбільший Державний прапор на Черкащині.

Додамо, що cтара трансформаторна підстанція на проспекті Героїв Сталінграда, 46 в Оболонському районі Києва перетворилася на новий артоб’єкт.

Нагадаємо, що у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику. Мурал довжиною 77,1 м, висотою 2,87 м, який описує історію та розповідає про знакові місця у парку «Відрадний», увійшов до Національного реєстру рекордів України.

А на Закарпатті встановили першу мініскульптуру, що розмовляє двома мовами.

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