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    «У літак влучила блискавка»: пасажир рейсу «Москва-Мурманськ» розповів про аварію

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    Літак Superjet-100 повернувся в &laquo;Шереметьєво&raquo; через пожежу на борту - «У літак влучила блискавка»: пасажир рейсу «Москва-Мурманськ» розповів про аварію
    Літак Superjet-100 повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту

    Пасажири «ледь свідомість від страху не втратили»

    Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» Петро Єгоров розповів, що відбувалося після зльоту літака.

    «Ми злетіли, і в літак ударила блискавка. Борт розвернувся, була жорстка посадка. Ми ледь свідомість від страху не втратили. Літак стрибав по смузі, як коник і загорівся вже на землі. Зараз нам нічого не зрозуміло, навколо бігають співробітники МНС і медики, всі дають заспокійливе», розповів чоловік в коментарі kp.ru

    Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, внаслідок пожежі літака авіакомпанії «Аерофлот», який здійснив аварійну посадку в аеропорту «Шереметьєво»,загинули 13 людей.

    Натомість Слідчий комітет РФ повідомив про одного загиблого та чотирьох постраждалих в «Шереметьєво».

    Нагадаємо, пасажирський літак у неділю, 5 травня, здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». Літак Superjet-100, який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в «Шереметьєво» через пожежу на борту.

    Лайнер не зміг приземлитися з першого разу, з другої спроби вдарився шасі, а потім носом об смугу і загорівся.

    На борту літака перебували 73 пасажири.

    Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав, повідомило джерело.

    Телеграм-канали 112 і Mash пишуть про 10 загиблих в результаті аварійної посадки літака. Підтвердження цієї інформації в інших джерелах наразі немає. Дані про надзвичайну подію уточнюються.

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