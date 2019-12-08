У Литві розбився спортивний літак



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В результаті інциденту загинули дві людини

У Литві в неділю, 8 грудня, в результаті аварії легкомоторного спортивного літака загинули дві людини.

Про це повідомляє національне радіо Литви.

Повідомляється, що інцидент стався в Каунаському районі.

Загинули двоє чоловіків - 30 років і 65 років, які перебували на борту літака.

Літак впав у дворі будинку, в кварталі приватних особняків. Жителі при цьому не постраждали.

Повідомляється, що один із загиблих - досвідчений пілот Вікторас Рамонас, на рахунку якого в тому числі переліт 2003 року на невеликому літаку через Атлантичний океан. Разом з ним у неділю на борту знаходився чоловік, що навчався пілотажу.

Нагадаємо, цього тижня двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.

Раніше літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.