У Литві розбився спортивний літак
В результаті інциденту загинули дві людини
У Литві в неділю, 8 грудня, в результаті аварії легкомоторного спортивного літака загинули дві людини.
Про це повідомляє національне радіо Литви.
Повідомляється, що інцидент стався в Каунаському районі.
Загинули двоє чоловіків - 30 років і 65 років, які перебували на борту літака.
Літак впав у дворі будинку, в кварталі приватних особняків. Жителі при цьому не постраждали.
Повідомляється, що один із загиблих - досвідчений пілот Вікторас Рамонас, на рахунку якого в тому числі переліт 2003 року на невеликому літаку через Атлантичний океан. Разом з ним у неділю на борту знаходився чоловік, що навчався пілотажу.
Нагадаємо, цього тижня двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.
Раніше літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.