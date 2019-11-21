В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула: відео



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В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула

Пасажирів евакуювали через задні двері за допомогою аварійного надувного трапу

Літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook.

Так, одесит Микола Нгуєн опублікував відео з місця події і повідомив, що обійшлося без постраждалих.

Судячи з фото, у літака сталася поломка передніх стійок шасі, тому він вдарився кабіною під час приземлення. Борт сильно не постраждав.

Опубліковано Nikolay Nguyen Четвер, 21 листопада 2019 р.

Інший одесит Сергій Кривенко уточнює, що у літака відірвало колесо. Він також опублікував відео з місця аварійної посадки літака.

Пасажирів евакуювали через задні двері за допомогою аварійного надувного трапу.

Одесский аэропорт. Многомиллионная посадочная полоса. При посадке самолета оторвало колесо. Освещения нет. Слава Богу никто не пострадал. Кризиса нет! Они просто воруют наши деньги! Опубліковано Krivenko Sergey Четвер, 21 листопада 2019 р.

Відзначимо, що на сайті аеропорту вказується, що рейс зі Стамбула прибув штатно і за розкладом о 20:45.

На сайті avianews.com повідомляється, що авіалайнер частково з'їхав зі смуги на ґрунт. На даний момент нічого не відомо про те, що стало причиною події.

До складання стійки могло привести як перешкоду на смузі, технічні проблеми або викочування літака на ґрунт.

Оскільки в аеропорту Одеса тільки одна діюча смуга, то аварія заблокувала роботу повітряних воріт до евакуації Boeing 737-800 на безпечну відстань.





