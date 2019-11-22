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    В небі над Лос-Анджелесом загорівся літак: відео

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    В небі над Лос-Анджелесом загорівся літак: відео

    Приблизно через годину після зльоту авіалайнер приземлився в аеропорту відправлення

    Двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.

    Про це повідомляє CBSLA.

    Рейс 113 прямував в Манілу, на борту перебувало 347 пасажирів. Він вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса 21 листопада близько 11:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

    За словами одного з пасажирів, після зльоту в салоні були чутні чотири сильних удари, а правий двигун «вибухнув і був охоплений полум'ям».

    Через це деякі пасажири почали кричати.

    Інцидент було видно з землі, його знімали на відео жителі Лос-Анджелеса. На кадрах видно, що з двигуна літака вириваються язики полум'я.

    Приблизно через годину після зльоту авіалайнер приземлився в аеропорту відправлення. За словами представника повітряної гавані, займання двигуна сталося через механічну несправність.

    Ніхто з пасажирів рейсу не постраждав. Вони були пересаджені на інший літак.

    Нагадаємо, літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

    США літак Boeing аеропорт Twitter
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