В небі над Лос-Анджелесом загорівся літак: відео



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Приблизно через годину після зльоту авіалайнер приземлився в аеропорту відправлення

Двигун літака Boeing 777 авіакомпанії Philippine Airlines загорівся після зльоту, через що авіалайнер був змушений повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє CBSLA.

Рейс 113 прямував в Манілу, на борту перебувало 347 пасажирів. Він вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса 21 листопада близько 11:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом).

За словами одного з пасажирів, після зльоту в салоні були чутні чотири сильних удари, а правий двигун «вибухнув і був охоплений полум'ям».

Через це деякі пасажири почали кричати.

Інцидент було видно з землі, його знімали на відео жителі Лос-Анджелеса. На кадрах видно, що з двигуна літака вириваються язики полум'я.

#LosAngeles (11.21.2019): The moment of Philippine Airlines Boeing 777 number PR113 emergency landing shortly after takeoff from #LAX due to engine fire#California

Source: https://t.co/aoS1psYT1u pic.twitter.com/gB5BsojH1x — Diệp Thành Lâm (@DiepTLam) 22 листопада 2019 р.

Приблизно через годину після зльоту авіалайнер приземлився в аеропорту відправлення. За словами представника повітряної гавані, займання двигуна сталося через механічну несправність.

Ніхто з пасажирів рейсу не постраждав. Вони були пересаджені на інший літак.

Нагадаємо, літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.