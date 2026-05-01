У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція

Інсталяцію з чоловіком і прапором таємно встановили біля королівських пам’ятників

У центрі Лондона з’явилася нова робота британського вуличного художника Бенксі – велика скульптура чоловіка з прапором, яка одразу привернула увагу містян. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Інсталяцію встановили на постаменті біля The Mall – у церемоніальному серці британської столиці, неподалік королівських резиденцій та історичних пам’ятників.

фото: Reuters

Сам Бенксі підтвердив авторство, опублікувавши відео встановлення у своєму Instagram.

Скульптура зображує чоловіка в костюмі, який ніби сходить із постаменту. Його обличчя закриває прапор, що створює ефект «засліплення». Одна нога фігури вже зависла над краєм, ніби він ось-ось зробить крок у реальний світ.

Робота стилістично перегукується з класичними пам’ятниками навколо, зокрема, статуями короля Едуарда VII, Флоренс Найтінгейл і Сідні Герберта.

У соцмережах користувачі припускають, що інсталяція може символізувати «сліпий патріотизм». Також багато хто дивується, як художнику вдалося реалізувати проєкт у самому центрі британського істеблішменту.

Бенксі традиційно не розкриває свою особу і використовує Instagram як єдиний спосіб підтвердження своїх робіт.

Як відомо, довгі роки справжнє ім'я знаменитого художника Бенксі залишалося таємницею. Тепер же його особистість, імовірно, була розкрита.

Так, за даними журналістів, у ході розслідування з'ясувалося, що під псевдонімом «Бенксі» може ховатися художник Робін Ганнінгем. За словами журналістів, він є уродженцем британського Брістоля, де в 1990-х роках почалася його кар'єра.