Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток

Між міським головою та місцевим фермером спалахнув словесний конфлікт під час обговорення земельного питання

Після нападу на мера міста П'ятихатки Дніпропетровської області Гілала Ісаєва, який стався 26 травня, поліціянти вистежили та затримали зловмисника. Це сталося в місті Олександрія Кіровоградської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток», – йдеться в повідомленні.

Деталі інциденту

За даними слідчих, конфлікт стався 26 травня близько 10:40 ранку поблизу будівлі П'ятихатської міської ради.

Між міським головою та місцевим фермером спалахнув словесний конфлікт під час обговорення земельного питання – йшлося про самовільне використання комунальної власності. Напад: У розпалі суперечки 57-річний чоловік дістав ніж і завдав Гілалу Ісаєву удар у ділянку грудної клітини.

«Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітини. Слідство триває», – повідомляють в офісі генпрокурора України.

Що загрожує підозрюваному

Зловмисника оперативно затримали правоохоронні органи. Наразі прокурори та слідчі вирішують питання щодо обрання затриманому фермеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі кримінального правопорушення.

«Главком» писав, що у П’ятихатках, що на Дніпропетровщині, скоєно замах на міського голову Гілала Ісаєва. Повідомляється, що після нападу зловмисник втік з місця події.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, поблизу будівлі міськради між посадовцем і місцевим фермером виник словесний конфлікт, під час якого чоловік завдав меру ножового удару. Унаслідок нападу Ісаєв отримав поранення в ділянку грудної клітини. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому, критичному стані.