Головна Новини
search button user button menu button

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Після нападу зловмисник втік з місця події
фото: Прокуратура України
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Між міським головою та місцевим фермером спалахнув словесний конфлікт під час обговорення земельного питання

Після нападу на мера міста П'ятихатки Дніпропетровської області Гілала Ісаєва, який стався 26 травня, поліціянти вистежили та затримали зловмисника. Це сталося в місті Олександрія Кіровоградської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 57-річному місцевому мешканцю за фактом замаху на умисне вбивство міського голови П’ятихаток», – йдеться в повідомленні.

Деталі інциденту

За даними слідчих, конфлікт стався 26 травня близько 10:40 ранку поблизу будівлі П'ятихатської міської ради.

  • Причина сварки: Між міським головою та місцевим фермером спалахнув словесний конфлікт під час обговорення земельного питання – йшлося про самовільне використання комунальної власності.
  • Напад: У розпалі суперечки 57-річний чоловік дістав ніж і завдав Гілалу Ісаєву удар у ділянку грудної клітини.

«Під час суперечки підозрюваний, який є місцевим фермером, завдав меру ножового поранення у ділянку грудної клітини. Слідство триває», – повідомляють в офісі генпрокурора України.

Що загрожує підозрюваному

Зловмисника оперативно затримали правоохоронні органи. Наразі прокурори та слідчі вирішують питання щодо обрання затриманому фермеру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі кримінального правопорушення.

«Главком» писав, що у П’ятихатках, що на Дніпропетровщині, скоєно замах на міського голову Гілала Ісаєва. Повідомляється, що після нападу зловмисник втік з місця події.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, поблизу будівлі міськради між посадовцем і місцевим фермером виник словесний конфлікт, під час якого чоловік завдав меру ножового удару. Унаслідок нападу Ісаєв отримав поранення в ділянку грудної клітини. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому, критичному стані.

Теги: Дніпропетровщина вбивство кримінал Національна поліція України поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Черкасах стався вибух у будинку
У Черкасах стався вибух у будинку
3 травня, 00:31
Cтрільця обеззброїли свідки події ще до прибуття поліцейських
У Києві біля ТРЦ пролунали постріли
2 травня, 15:52
Поліція Львівської області розслідує загибель дитини
На Львівщині загинув 11-річний хлопчик – підозрюють підлітка
9 травня, 01:26
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
Атака на Україну, стрілянина у США: головне за ніч 19 травня
19 травня, 05:50
Призначено службове розслідування та порушено кримінальну справу
На Дніпропетровщині помер чоловік під час проходження військово-лікарської комісії
11 травня, 20:53
Під час обшуку у квартирі затриманого поліцейські вилучили мобільний телефон, заповнений фото та відео порнографічного характеру за участю неповнолітніх
Розбещення дитини у туалеті медзакладу: поліція Києва затримала підозрюваного
13 травня, 15:56
Слідчо-оперативна група встановила, що 34-річний чоловік встиг здійснити близько десяти пострілів
У Львові чоловік влаштував стрілянину біля дитячого майданчика
16 травня, 16:53
Поліція щомісяця отримувала десятки заяв про булінг у школах
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика
15 травня, 09:20
Арсенал, вилучений за місцем проживання затриманого
На Київщині затримано чоловіка, який зберігав удома понад 30 гранат
22 травня, 14:22

Новини

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua