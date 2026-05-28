Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)

Журналісти-розслідувачі розкрили деталі побуту, навчання та виховання спільних дітей Путіна та Кабаєвої

Розслідування проєкту «Система» виявило, що синів Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої виховують понад 20 іноземних гувернерів, а їх навчання базується на європейських методиках. Документи свідчать, що на утримання персоналу витрачаються сотні тисяч доларів на рік, інформує «Главком».

За даними численних журналістських розслідувань, Володимир Путін та колишня гімнастка Аліна Кабаєва мають двох спільних синів – Івана та Володимира.

Гімнастка Аліна Кабаєва та президент Росії Володимир Путін фото з відкритих джерел

Кремль та сам російський диктатор офіційно заперечують будь-який зв'язок із Кабаєвою та не визнають наявність цих дітей.

Іван Спиридонов (народився 15 лютого 2015 року у швейцарській клініці Sant'Anna в Лугано).

Володимир Спиридонов (народився 7 травня 2019 року в Москві).

Ймовірні молодші сини Путіна фото з відкритих джерел

У офіційних документах та реєстрах хлопчики записані під прізвищем Спиридонови. Журналісти зазначають, що це прізвище обрано на честь діда Путіна – Спиридона Путіна.

Журналісти з’ясували, що діти живуть в ізоляції в президентських резиденціях на Валдаї (там вони проводять більшу частину року) або у Сочі і зі своїми однолітками практично не спілкуються.

Журналісти проєкту отримали доступ до закритих документів та листування щодо найму іноземного персоналу для таємної родини президента Росії Путіна та Аліни Кабаєвої. Зібрані документи та листування проливають світло на те, як влаштована закрита система виховання потенційних спадкоємців Кремля.

Розслідувальний проєкт «Система» запущений у 2023 році. «Система» випускає ексклюзивні матеріали на різні теми – від розслідувань військових злочинів до викриття корупції.

Елітна освіта та жорсткі вимоги

Шукати іноземних вихователів для старшого сина Івана почали ще у 2017 році, коли йому не було й двох років.

Уже у 2018 році трирічний Іван щодня вивчав англійську та німецьку мови, а також займався музикою. Побут: Іноземні вчителі мали не лише навчати, а й повністю контролювати побут. Наприклад, викладачка англійської Аманда С. була зобов'язана стежити, щоб «картопля в тарілці трирічного хлопчика була ідеально розім'ята, а бульйон повністю покривав макарони».

Іноземні вчителі мали не лише навчати, а й повністю контролювати побут. Наприклад, викладачка англійської Аманда С. була зобов'язана стежити, щоб «картопля в тарілці трирічного хлопчика була ідеально розім'ята, а бульйон повністю покривав макарони». Навчання молодшого: Останні роки аналогічну програму «інтенсивного занурення» проходить і молодший син Володимир. У внутрішніх документах за 2021–2022 роки його називали просто «маленький».

Армія вихователів

Володимир Спиридонов, ймовірний син Путіна фото: NYP

Журналісти виявили дані близько двох десятків іноземних викладачів, які працювали в резиденціях Путіна-Кабаєвої з 2017 по 2025 рік.

У кремлівській родині працювали громадяни Великої Британії, ПАР, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії та Ірландії. Зміни та ротація: Одночасно з дітьми перебували від чотирьох до шести гувернерів, які постійно змінювали один одного. Усередині родини персонал для простоти називали просто «британці» або «німці».

Одночасно з дітьми перебували від чотирьох до шести гувернерів, які постійно змінювали один одного. Усередині родини персонал для простоти називали просто «британці» або «німці». Головне завдання: Створення штучного мовного середовища та подача складного матеріалу виключно в ігровій формі.

Окремим епізодом розслідування став найм 34-річної австрійки Емми Д., яка готувалася навчати німецької мови старшого сина Путіна – Івана. Перед поїздкою до Росії гувернантка розробила детальну програму навчання для 4-річного хлопчика та надіслала її батькам:

Емма запропонувала проводити заняття щонайменше двічі на тиждень у дикому лісі, використовуючи концепцію «шинрін-йоку» («лісові ванни»). За її словами, це зміцнює імунітет. Розвиток моторики: Вона наполягала на прогулянках саме нерівною лісовою землею, а не впорядкованими парками, щоб покращити координацію дитини.

Вона наполягала на прогулянках саме нерівною лісовою землею, а не впорядкованими парками, щоб покращити координацію дитини. Побутові навички: Вчителька планувала через лісові прогулянки прищепити хлопчику інтерес до риболовлі та збору лісових ягід.

У листуванні з кореспондентом Емма підтвердила, що домовлялася про роботу в Росії і що пропозиція ця супроводжувалася підвищеною таємністю, але відмовилася обговорювати деталі своїх переговорів із сім'єю, справжніх прізвищ членів якої їй так і не повідомили.

Зазначається, що ці дані стосуються 2017-2026 років. Більша частина їх міститься у листах, відправлених на поштову скриньку, яким користуються Олеся Федіна та Катерина Головачова – двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої, матері молодших дітей Путіна. Саме Федіна та Головачова, судячи з вивчених журналістами документів, ведуть справи, пов'язані із наймом іноземних гувернерів та вчителів для молодших дітей Путіна.

Розслідувачі також зазначають, що вдалося виявити дані про приблизно два десятки викладачів, які у різний час працювали в сім'ї Путіна-Кабаєвої в період з 2017 по 2025 рік. Серед них – громадяни Великобританії, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії, Ірландії.

У контракті кожного вихователя прописано жорстке обмеження на тему: «Ніколи не нав'язувати Підопічному свої релігійні, політичні чи ідеологічні погляди. Не торкатися тем сексуальних взаємин чи сексуального виховання, не погодивши це попередньо з Наймачем. За жодних обставин не торкатися тем пов'язаних з ЛГБТ», – зазначають розслідувачі.

Життя в «золотій клітці»

Іван Спиридонов, ймовірний син Путіна фото: NYP

Попри плани віддати старшого сина Івана до сочинського ліцею «Сіріус» на початку 2024 року, діти Путіна досі не відвідують загальноосвітні школи та повністю ізольовані від соціуму.

Виїзд у місто із «сімейного комплексу» для гувернерів та вихователів самостійно був неможливий. Гувернантка не може свого вихідного спокійно піти в магазин, театр бар або музей. У листуванні з вчителькою англійської Джейн М. в 2022 році це пояснювалося «умовами карантину»: «До умов пандемії викладачі могли виходити в місто, ходити по магазинах і відвідувати різні громадські місця. На даний момент це неможливо. Все необхідне ми зможемо замовити онлайн. Ви готуєте список необхідних вам товарів обробивши безпечними засобами», – писала Катерина Головачова Джейн М. у 2022 році.

Заробітна плата кожного індивідуальна і залежить від особистих домовленостей, але порядок приблизно однаковий. Так, у 2019 році оплата виховання «Івана Федіна» становила €1400 за 40 годин роботи на тиждень.

Станом на січень 2026 року в сім'ї Путіних працювали як мінімум три іноземні няні:

громадянка Боснії та Герцеговини Софія Б.,

громадянка Німеччини Ірен Е.

громадянка ПАР Керол Р.

Сумарно в січні їм виплатили 3,5 млн руб.

«Главком» писав, що спортсменка Аліна Кабаєва, якій приписують зв'язок із Путіним, а також спільних дітей, замахнулася на нову посаду. Кабаєва все частіше з'являється у компанії глави Ради федерацій Валентини Матвієнко. На ці зустрічі Аліна спеціально вдягає обручку, щоб понервувати високопосадовицю.

Нагадаємо, оперна співачка, популярний блогер та колишній депутат Держдуми Марія Максакова, яка живе в Україні, розповіла хто і для чого познайомив Путіна з Кабаєвою. За словами Максакової, зустріч гімнастки та президента РФ не була випадковою. Організацією побачення займались на вищому рівні. Ініціаторами знайомства Марія називає Дмитра Медведєва та олігарх Алішера Усманова. Допомагали в цьому їхні дружини – Світлана Медведєва та Ірина Вінер, яка багато років була тренером Кабаєвої. Знайомство з гімнасткою відбулося напередодні «передачі» влади 2008 року. Тоді президентом Росії став Мєдвєдєв, а Путін обійняв посаду прем’єр-міністра.