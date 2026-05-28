США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву

У Конгресі Сполучених Штатів Америки відреагували на погрози Москви іноземним дипломатам у Києві



Погрози очільника закордонного відомства Росії Сергія Лаврова на адресу іноземних дипломатів у Києві свідчать про критичне становище Росії на фронті та її готовність вчиняти нові воєнні злочини. Про це на брифінгу в Києві заявив член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джим Хаймс, інформує «Главком».

За словами американського конгресмена, агресивна риторика Москви означає три ключові речі, причому її реальний ефект буде прямо протилежним тому, на який розраховує Кремль.

Джим Хаймс деталізував, чому заяви російського міністра є сигналом слабкості РФ:

Ознака повної безвиході: Росія вперше за довгий час втрачає позиції в Україні за загальним показником. Хаймс наголосив, що найближчими місяцями українська армія продовжить відвойовувати території, і це обійдеться Москві в колосальну ціну.

Визнання мислення воєнного злочинця: Погрози дипломатам та цивільним лише підтверджують, наскільки легко Росія обирає своїми цілями лікарні, пологові будинки та гуманітарні організації поблизу лінії фронту.

Зворотний ефект для Заходу: Замість залякування, шантаж Москви лише мотивує союзників посилювати підтримку України.

«Російському народу варто подивитися на те, яку жертву від них вимагають принести у вигляді власної крові, власних синів заради цього шаленого диктатора, який втрачає позиції в Україні. Все, що уособлює Сергій Лавров – це саме те, проти чого має боротися вільний народ», – сказав американський конгресмен.

Також конгресмен заявив, що залякування з боку РФ не змінять планів американських посадовців. Хаймс уже планує свою наступну поїздку до Києва, а після повернення до Вашингтона разом із колегами-сенаторами вимагатиме виділення додаткових фінансових та військових ресурсів для України.

«Главком» писав, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо. Під час бесіди російський дипломат висунув прямі погрози щодо початку «системних ударів» по об'єктах у столиці України. Лавров заявив американській стороні, що Збройні сили РФ нібито приступають до «системних ударів по розташованих у Києві об'єктах». Російська сторона традиційно спробувала виправдати майбутні воєнні злочини, цинічно назвавши цілі у столиці такими, що «використовуються для потреб ЗСУ».

Нагадаємо, виконувачка обов’язків посла Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс особисто відвідала місця влучань у Києві та рішуче засудила масовану російську атаку, яка сталася у ніч проти 24 травня. Дипломатка наголосила, що цілеспрямований терор проти мирного населення має бути припинений.