Головна Новини
search button user button menu button

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Член комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США розповів, що значать погрози Москви
фото: EPA
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Конгресі Сполучених Штатів Америки відреагували на погрози Москви іноземним дипломатам у Києві
 

Погрози очільника закордонного відомства Росії Сергія Лаврова на адресу іноземних дипломатів у Києві свідчать про критичне становище Росії на фронті та її готовність вчиняти нові воєнні злочини. Про це на брифінгу в Києві заявив член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джим Хаймс, інформує «Главком».

За словами американського конгресмена, агресивна риторика Москви означає три ключові речі, причому її реальний ефект буде прямо протилежним тому, на який розраховує Кремль.

Джим Хаймс деталізував, чому заяви російського міністра є сигналом слабкості РФ:

  • Ознака повної безвиході: Росія вперше за довгий час втрачає позиції в Україні за загальним показником. Хаймс наголосив, що найближчими місяцями українська армія продовжить відвойовувати території, і це обійдеться Москві в колосальну ціну.
  • Визнання мислення воєнного злочинця: Погрози дипломатам та цивільним лише підтверджують, наскільки легко Росія обирає своїми цілями лікарні, пологові будинки та гуманітарні організації поблизу лінії фронту.
  • Зворотний ефект для Заходу: Замість залякування, шантаж Москви лише мотивує союзників посилювати підтримку України.

«Російському народу варто подивитися на те, яку жертву від них вимагають принести у вигляді власної крові, власних синів заради цього шаленого диктатора, який втрачає позиції в Україні. Все, що уособлює Сергій Лавров – це саме те, проти чого має боротися вільний народ», – сказав американський конгресмен.

Також конгресмен заявив, що залякування з боку РФ не змінять планів американських посадовців. Хаймс уже планує свою наступну поїздку до Києва, а після повернення до Вашингтона разом із колегами-сенаторами вимагатиме виділення додаткових фінансових та військових ресурсів для України. 

«Главком» писав, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо. Під час бесіди російський дипломат висунув прямі погрози щодо початку «системних ударів» по об'єктах у столиці України. Лавров заявив американській стороні, що Збройні сили РФ нібито приступають до «системних ударів по розташованих у Києві об'єктах». Російська сторона традиційно спробувала виправдати майбутні воєнні злочини, цинічно назвавши цілі у столиці такими, що «використовуються для потреб ЗСУ».

Нагадаємо, виконувачка обов’язків посла Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс особисто відвідала місця влучань у Києві та рішуче засудила масовану російську атаку, яка сталася у ніч проти 24 травня. Дипломатка наголосила, що цілеспрямований терор проти мирного населення має бути припинений.

Читайте також:

Теги: США росія Київ авіаудар дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борця Ісаєва позбавили срібла чемпіонату Росії за ненормативну лексику
Борець втратив срібло чемпіонату Росії з боротьби, бо матюкався під час змагань
Сьогодні, 14:29
Алдо Апач наголосив, що наразі ніхто не може назвати точних термінів закінчення бойових
Командир елітного штурмового підрозділу розповів, що вважатиме перемогою України
23 травня, 17:15
Це вже третя атака на «Шесхарис» із початку 2026 року
Росія палає: Сили оборони уразили ворожий фрегат, танкер та нафтові об’єкти
23 травня, 16:38
Уродженка Дніпра Тетяна Навка виховує з Дмитром Пєсковим спільну доньку
Пєсков зізнався, що його молодша донька заговорила китайською раніше, ніж російською (відео)
20 травня, 11:47
Президент вшанував пам’ять 24 загиблих, серед яких троє дітей
Зеленський прибув до зруйнованого будинку після ракетного удару РФ
15 травня, 10:21
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 9-10 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 травня, 07:02
Микола Сольський підозрюється у розкраданні понад 63 млн грн. Однак сума збитків неостаточна, кажуть у прокуратурі
Зернова піраміда Сольського? Історія карколомної афери та арешту ексміністра Війна і бізнес
4 травня, 11:20
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Росія має людський ресурс для війни ще на рік-два
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
1 травня, 18:09
СБУ атакувала ключовий нафтопереробний об’єкт РФ у Пермі
СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі
30 квiтня, 13:17

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Сьогодні, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua