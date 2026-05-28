Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Казахстану супроводжується безпрецедентними заходами безпеки, що нагадують пересування в зоні бойових дій. Під час руху колони Астаною можна було помітили спеціалізовану військову техніку. Лімузин російського президента оточували 14 мотоциклів та близько двох десятків автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео російських медіа.

Кортеж російського диктатора Володимира Путіна під час візиту до Астани супроводжували бронеавтомобіль, машини із системами РЕБ та вертоліт, який контролював пересування з повітря. pic.twitter.com/JTkOqMPjKO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 28, 2026

Військова техніка у кортежі

Найбільшу увагу аналітиків привернув кінець колони та спецтранспорт супроводу:

Бронеавтомобіль «Алан» з туреллю: Військова машина замикала кортеж. На її даху облаштована напівзакрита кулеметна платформа.

Мобільний комплекс придушення дронів: У колоні зафіксували автомобіль із масивною конструкцією на даху. За оцінкою експертів, це може бути система радіоелектронної боротьби для придушення безпілотників або потужний комплекс спецзв'язку.

Повітряний щит та тотальна зачистка Астани

Для безпеки диктатора столицю Казахстану фактично перевели на особливий режим:

Контроль із неба: Проїзд кортежу з повітря безперервно супроводжував і контролював військовий гелікоптер.

Блокування важкою технікою: На відео видно, що щонайменше одна вулиця під час руху колони була наглухо перекрита військовим бронеавтомобілем. Ще один броньовик чергував безпосередньо біля Палацу незалежності.

Автоматники на дорогах: Вздовж усього маршруту через кожні кілька метрів стояли військові в камуфляжній формі з автоматами в руках.

Напередодні Служба державної охорони Казахстану офіційно попереджала мешканців Астани про жорсткі обмеження для транспорту. У відомстві прямо зазначили, що під час візиту залучать ресурси спеціальних державних органів та Збройних сил країни.

«Главком» писав, що президент Росії Володимир Путін прибув із державним візитом до Казахстану, де в аеропорту Астани його особисто зустрів лідер країни Касим-Жомарт Токаєв. Зустріч супроводжувалася пишними церемоніями: борт глави Кремля сідав у супроводі винищувачів, а над аеропортом пролетіли гелікоптери з прапорами обох держав. Напередодні під час репетицій авіація також пофарбувала небо над столицею в кольори російського триколора. Повідомляється, що державний візиту очільника РФ триватиме з 27 по 29 травня.