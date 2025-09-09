Головна Світ Соціум
Британія розпочала розслідування через нове графіті Бенксі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Скотленд-Ярд підтвердив початок розслідування через малюнок на фасаді Королівського суду
фото: AP

Відомий стріт-арт художник може сісти до в'язниці за пошкодження історичного об'єкта

У Лондоні розгорівся скандал навколо творчості відомого стріт-арт художника Бенксі, а саме через його нове графіті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Daily Mail.

Повідомляється, що свіже графіті Бенксі з'явилося на фасаді Королівського суду 8 вересня, проте вже того самого дня малюнок закрили чорною плівкою й обгородили металевими бар'єрами.

У Скотленд-Ярді підтвердили початок розслідування. Правоохоронці пояснили, що йдеться про можливе пошкодження пам'ятки архітектури, оскільки будівля має охоронний статус.

Сам мурал зображує суддю в традиційній перуці та мантії, який завдає удару молотком по демонстранту. У руках активіста – плакат із кривавими слідами. Фотографію нової роботи Бенксі художник розмістив у своєму Instagram із підписом: Royal Courts Of Justice. London (Королівські суди правосуддя. Лондон).

Офіційна реакція влади надійшла того самого дня. В адміністрації судів Великої Британії підкреслили, що графіті підлягає видаленню.

Британське законодавство передбачає сувору відповідальність за пошкодження історичних об'єктів. Якщо збиток перевищує 5 тис. фунтів стерлінгів, винному загрожує до 10 років ув'язнення. У разі меншого збитку покарання може обмежитися тримісячним арештом або штрафом до 2,5 тис. фунтів стерлінгів.

Інцидент із графіті збігся за часом із масовими протестами в центрі Лондона. Тільки 6 вересня поліція затримала близько 900 учасників акції на підтримку забороненої організації Palestine Action. Це затримання визнали найбільшим в історії країни.

До слова, відомий стріт-арт-художник Бенксі опублікував на своїй сторінці в Instagram роботу, яка відразу ж привернула увагу аудиторії. Автор намалював графіті, що зображує Мадонну з немовлям. На грудях у жінки рана – її немов пронизали трубою, яка є частиною стіни. Малюк з відчаєм дивиться на матір.

Велика Британія Бенксі

Британія розпочала розслідування через нове графіті Бенксі
