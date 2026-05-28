Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Аданом Гебреєсус терміново вирушає до Демократичної Республіки Конго
Для Демократичної Республіки Конго це вже сімнадцятий спалах вірусу Ебола в історії

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус терміново вирушає до Демократичної Республіки Конго через черговий спалах хвороби. Він особисто відвідає місто Бунія у провінції Ітурі, де зафіксовано нові випадки інфікування. Про це очільник організації повідомив у відкритому листі до мешканців міста, опублікованому в соцмережі X, інформує «Главком».

«Ебола повернулася. Цього разу спалах найбільше вразив провінцію Ітурі. Понад 90% усіх випадків захворювання зареєстровано в провінції Ітурі, а невелика кількість випадків також зареєстрована в Північному та Південному Ківу. Я знаю, як це страшно, і я знаю, що мешканці Ітурі несуть тягар, який нелегко нести», – написав у соцмережі генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За словами очільника ВООЗ, міжнародні медичні команди вже розгорнуті в епіцентрі подій і працюють спільно з місцевою владою.

«Ми працюємо під керівництвом уряду разом з усіма відповідними партнерами, і ми об'єднані навколо однієї мети: зупинити цей спалах і захистити ваші громади. Ніхто не працює поодинці. Ми скоординовані, ми віддані справі, і ми тут. Я не керуватиму цим процесом з комфортного офісу на далекій відстані», – написав Тедрос Аданом Гебреєсус.

Лихоманка Ебола (хвороба, спричинена вірусом Ебола) – це вкрай небезпечне, гостре вірусне захворювання. Воно супроводжується гарячкою, сильним зневодненням та масивними внутрішніми й зовнішніми кровотечами. Вірус не передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження можливе лише при прямому контакті: через кров, слину, піт, сперму або інші біологічні рідини інфікованої чи померлої людини.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я підкреслив, що для Демократичної Республіки Конго це вже сімнадцятий спалах вірусу Ебола в історії, проте країна має успішний досвід подолання попередніх криз.

«Я бачив цю силу на власні очі. Наші команди вже на місцях і залишатимуться стільки, скільки буде потрібно. І коли цей спалах закінчиться, ми не зникнемо безслідно. Ми залишимося і продовжуватимемо працювати з вами над побудовою систем охорони здоров’я, які захищатимуть кожну людину в кожній громаді», – запевнив Гебреєсус.

«Главком» писав, що уряд Канади тимчасово зупиняє в’їзд для іноземців та заморожує дію імміграційних документів для осіб, які перебували у країнах із високим рівнем поширення лихоманки Ебола. Запроваджені обмеження покликані захистити систему охорони здоров'я країни від занесення смертельної інфекції, особливо напередодні Чемпіонату світу з футболу-2026.

Директор генерального управління Центру прикордонного та туристичного здоров’я Агентства громадського здоров’я Канади Люк Бризбуа заявив, що заходи запроваджуються «з міркувань граничної обережності» і наразі розраховані до 29 серпня.

Нагадаємо, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію 17 травня – вперше в історії директор-генерал зробив це до скликання Надзвичайного комітету. МЗС України вже рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до уражених регіонів Конго.

