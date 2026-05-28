«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)

glavcom.ua
У Казахстані затримали Марата Жанузакова після акції з антипутінським плакатом
фото: Marat Zhanuzakov/Facebook
Перед затриманням активіст опублікував світлину, де він стоїть на тлі прапорів Казахстану та України 

У Казахстані силовики затримали опозиційного активіста Марата Жанузакова, який вийшов на протест проти візиту російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на опозиційні казахські ресурси та доньку затриманого Айман Жанузакову.

Повідомляється, що приводом для переслідування стала публікація фотографії з антипутінським плакатом та державною символікою України.

На оприлюдненому фото він стояв із прапорами Казахстану та України й тримав плакат зі зверненням: «Гей, покидьку! Пішов лісом з Казахстану! Слава Україні!».

Після допиту силовики були змушені відпустити Жанузакова додому. Поліцейські вимагали від нього видалити допис, на що активіст відповів, що «подумає». Станом на зараз фото залишається доступним на його сторінці у Facebook.

Варто зауважити, що це вже не перша подібна акція Жанузакова. Під час попереднього візиту Путіна до Астани у листопаді 2024 року його разом із соратниками вже штрафували за статтею про «дрібне хуліганство» через схожий протестний плакат. Тоді  він вийшов на акцію з прапорами Казахстану та України і тримав плакат із гаслом: «Ваша Високоповажність, пішов н***й з Казахстану!».

«Главком» писав, що президент Росії Володимир Путін прибув із державним візитом до Казахстану, де в аеропорту Астани його особисто зустрів лідер країни Касим-Жомарт Токаєв. Зустріч супроводжувалася пишними церемоніями: борт глави Кремля сідав у супроводі винищувачів, а над аеропортом пролетіли гелікоптери з прапорами обох держав. Напередодні під час репетицій авіація також пофарбувала небо над столицею в кольори російського триколора. Повідомляється, що державний візиту очільника РФ триватиме з 27 по 29 травня.

Нагадаємо, візит російського диктатора Володимира Путіна до Казахстану супроводжується безпрецедентними заходами безпеки, що нагадують пересування в зоні бойових дій.  Під час руху колони Астаною можна було помітили спеціалізовану військову техніку. Лімузин російського президента оточували 14 мотоциклів та близько двох десятків автомобілів.

