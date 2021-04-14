У Львові через порушення карантину закривають ресторани

Жорсткий карантин у Львові продовжили до 19 квітня

Львівська міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо закриття низки закладів, зокрема нічних клубів, за результатами роботи моніторингових груп. Як повідомляє пресслужба ЛМР, про це розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Досить активно працювали моніторингові групи та поліція, достатньо було складено різних протоколів. Також ми маємо звернути увагу, що справді багато закладів були зачиненими, вони дійсно дотримувались обмежень. Але, на жаль, у той момент ми спостерігаємо, що ряд об’єктів не виконують ті правила, а грубо порушують карантин», - зазначив Москаленко.

13 квітня по закладах, які порушували режим роботи під час карантину, було прийняте рішення комісії ТЕБ і НС щодо призупинення їх господарської діяльністі. Йдеться про заклади, які додались до списку тих нічних клубів, які були закриті раніше, зокрема: кальян-бар «Дира» (на площі Петрушевича,5), кафе «Cat Cafe» (на площі Генерала Григоренка, 1), кафе «143 LOUNGE LVIV» (вул. Дорошенка, 7), паб «Залізна шапка» (вул. Театральна, 23), ресторан-клуб «Art-hall» (проїзд Крива Липа, 6).

Попередження також отримав ресторан Бачевських.

«Коли сьогодні переповнені реанімації та заклади громадського харчування обмежують свою діяльність, працюють лише на виніс, то такі прикрі випадки – речі, на які треба реагувати кардинально і приймати рішення щодо призупинення господарської діяльності таких закладів», - додав Москаленко.