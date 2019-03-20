У Львові десятирічна дівчинка загинула під колесами маршрутки



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Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці Фото: varta1

Дитина в результаті отриманих травм померла на місці події

У Львові маршрутка збила 10-річну дівчинку, дитина загинула на місці. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 березня, близько 17.30 на вулиці Величковського у Львові. Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на пішохода, 10-річну місцеву жительку, яка в результаті отриманих травм померла на місці події», - повідомляють правоохоронці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

До слова, сьогодні на Київщині сталося три ДТП із загиблими.