Евакуація із «Азовсталі»: Міноборони повідомило перші подробиці (відео)

Українських військових направили до лікарні у Новоазовську

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі. Про це Маляр розповіла в ефірі загальнонаціонального марафону.

«Спільно ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. 16 травня з «Азовсталі» до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги», – заявила Маляр.

Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території «Азовсталі», тривають.

Раніше у своєму зверненні комбат «Азову» Денис Прокопенко заявив про виконнаня наказу вищого військового командування України задля збереження життів.

«З метою порятунку життя весь Маріупольський гарнізон виконує ухвалене рішення Верховного Військового Головного управління та сподівається на підтримку українського народу», – йдеться у повідомленні полку «Азов».

У ньому йдеться, що захисники Маріуполя на південному сході протрималися 82 дні, вигравши час для решти України для боротьби з російськими окупантами та забезпечивши західне озброєння, необхідне для протистояння нападу Росії.

Прокопенко не уточнив, які дії вживають захисники. Відео було оприлюднено через кілька годин після того, як Росія заявила, що погодилася евакуювати поранених українських військових до медичного закладу в підконтрольному Росії місті Новоазовську.

У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Скільки людей було на борту встановити не вдалося.

За оцінками, на території величезного заводу перебуває близько 600 бійців, у тому числі десятки поранених.

Reuters опублікувало фото того, як «автобуси з українськими військовослужбовцями з «Азовсталі» виїжджають з Маріуполя».

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 травня, у Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

Наразі на «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.