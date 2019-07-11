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    У Львові може з’явитися метро: депутати підтримали ідею

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    У Львові може з’явитися метро: депутати підтримали ідею

    Розмови про метрополітен у Львові тривають ще з часів СРСР

    У Львові депутати міської ради підтримали петицію про розморожування проекту будівництва у місті метрополітену.

    Про це повідомляє Zaxid.net.

    Департамент житлового господарства та інфраструктури Львова тепер повинен розробити дорожню карту з вирішення цього питання.

    У петиції сказано, що за 10−15 років до Львова приєднаються кілька прилеглих населених пунктів і, щоб запобігти транспортному колапсу, місту потрібно метро, підземне або наземне.

    Як відомо, розмови про метрополітен у Львові тривають ще з часів СРСР. Після невдалої спроби в середині 80-х провести лінію підземного трамвая, через що пошкодили історичні будівлі, цю ідею відкинули.

    До слова, сьогодні мер Києва Віталій Кличко перевірив, як будується метро на Виноградар.

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