У Львові може з’явитися метро: депутати підтримали ідею



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Розмови про метрополітен у Львові тривають ще з часів СРСР

У Львові депутати міської ради підтримали петицію про розморожування проекту будівництва у місті метрополітену.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львова тепер повинен розробити дорожню карту з вирішення цього питання.

У петиції сказано, що за 10−15 років до Львова приєднаються кілька прилеглих населених пунктів і, щоб запобігти транспортному колапсу, місту потрібно метро, підземне або наземне.

Як відомо, розмови про метрополітен у Львові тривають ще з часів СРСР. Після невдалої спроби в середині 80-х провести лінію підземного трамвая, через що пошкодили історичні будівлі, цю ідею відкинули.

До слова, сьогодні мер Києва Віталій Кличко перевірив, як будується метро на Виноградар.