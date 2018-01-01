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    У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами

    В аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню
    24 січня у Львові внаслідок ДТП перекинулася маршрутка №131, що курсує з ТРЦ King Cross Leopolis до приміського села Рясне-Руське. Аварія трапилася на вул. Шевченка, 317 біля АЗС близько 17:30. Маршрутка з пасажирами зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes. [GALLERY_BLOCK] Як розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за
    • Сьогодні, 19:10
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    Маршрутка перекинулася у Львові&nbsp;
    фото Андрія Романчака
    Маршрутка перекинулася у Львові 

    В аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню

    24 січня у Львові внаслідок ДТП перекинулася маршрутка №131, що курсує з ТРЦ King Cross Leopolis до приміського села Рясне-Руське.

    Аварія трапилася на вул. Шевченка, 317 біля АЗС близько 17:30. Маршрутка з пасажирами зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes.

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    У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами
    У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами
    У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами
    У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами
    У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами
    У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами

    Як розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за попередньою інформацією, у ДТП є постраждалі, але їхня кількість та стан ще з'ясовується. Слідчі працюють на місці події.

    Згодом з'ясувалося, що в аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню.

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