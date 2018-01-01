У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами
- Сьогодні, 19:10
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фото Андрія Романчака
Маршрутка перекинулася у Львові
В аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню
24 січня у Львові внаслідок ДТП перекинулася маршрутка №131, що курсує з ТРЦ King Cross Leopolis до приміського села Рясне-Руське.
Аварія трапилася на вул. Шевченка, 317 біля АЗС близько 17:30. Маршрутка з пасажирами зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes.
Як розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за попередньою інформацією, у ДТП є постраждалі, але їхня кількість та стан ще з'ясовується. Слідчі працюють на місці події.
Згодом з'ясувалося, що в аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню.