У Львові перекинулася маршрутка з пасажирами

В аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню

24 січня у Львові внаслідок ДТП перекинулася маршрутка №131, що курсує з ТРЦ King Cross Leopolis до приміського села Рясне-Руське. Аварія трапилася на вул. Шевченка, 317 біля АЗС близько 17:30. Маршрутка з пасажирами зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes. [GALLERY_BLOCK] Як розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за



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фото Андрія Романчака Маршрутка перекинулася у Львові

В аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню

24 січня у Львові внаслідок ДТП перекинулася маршрутка №131, що курсує з ТРЦ King Cross Leopolis до приміського села Рясне-Руське.

Аварія трапилася на вул. Шевченка, 317 біля АЗС близько 17:30. Маршрутка з пасажирами зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes.

Як розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, за попередньою інформацією, у ДТП є постраждалі, але їхня кількість та стан ще з'ясовується. Слідчі працюють на місці події.

Згодом з'ясувалося, що в аварії травмувалися п'ятеро осіб, трьох госпіталізували в лікарню.