У Львові п’яний водій «БМВ» спровокував смертельну ДТП



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Фото: Відділ комунікації поліції Львівської області

22-річний водій «БМВ» перебуває в лікарні під вартою

У Львові в ніч на понеділок, 24 вересня, внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля «БМВ».

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько третьої години ночі на вулиці Стрийській.

«Зіткнулись автомобіль «БМВ», яким керував 22-річний львів’янин, та мікроавтобус «Мерседес Спринтер», за кермом якого перебував 43-річний мешканець Закарпатської області», - заявили в поліції.

Зазначається, що внаслідок зіткнення пасажир «БМВ» від отриманих травм помер на місці події, ще один госпіталізований в лікарню.

Водій «БМВ» отримав садна та забої. Медики діагностували у нього алкогольне сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

«Водій «БМВ» затриманий в порядку ст.208 КПК України та перебуває в лікарні під вартою. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу», – заявили в поліції.

Нагадаємо, 22 вересня у потрійній ДТП біля Львова постраждали четверо людей.