У потрійній ДТП під Львовом постраждали чотири людини



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До лікарні після аварії доправили чотирьох осіб, з них - двоє дітей у віці 2 і 14 років

Четверо осіб, у тому числі двоє дітей, постраждали в суботу, 22 вересня, у потрійній ДТП біля Львова.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

За даними поліції, аварії сталися на Винниківському мосту. 31-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter не дотримався дистанції та скоїв зіткнення з мікроавтобусом Peugeot Expert, за кермом якого був 29-річний житель Тернополя.

Від удару Peugeot виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21099, за кермом якого був 48-річний житель райцентру Радехів Львівської області.

До лікарні після аварії доправили чотирьох осіб, з них - двоє дітей у віці 2 і 14 років. На цей час діагнози потерпілих уточнюють медики. Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, вчора п’яний водій «Ланоса» розбив чотири автівки у Києві.