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    У Львові випав з вікна і на смерть розбився літній чоловік

    Про причини трагедії наразі невідомо
    У Львові в ніч з 7 на 8 січня з вікна багатоквартирного будинку випав літній чоловік. Про це повідомляє прес-служба місцевої міськради. Згідно з повідомленням, трагедія сталася близько другої ночі у будинку по вулиці Шота Руставелі. Чоловік помер відразу опісля падіння, до приїзду швидкої допомоги. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставити
    • Сьогодні, 20:48
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    Про причини трагедії наразі невідомо

    У Львові в ніч з 7 на 8 січня з вікна багатоквартирного будинку випав літній чоловік. Про це повідомляє прес-служба місцевої міськради.

    Згідно з повідомленням, трагедія сталася близько другої ночі у будинку по вулиці Шота Руставелі.

    Чоловік помер відразу опісля падіння, до приїзду швидкої допомоги.

    Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставити та причини події. Відомо, що загиблому було 76 років, він проживав у цьому ж будинку.

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