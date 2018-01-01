У Львові випав з вікна і на смерть розбився літній чоловік

Про причини трагедії наразі невідомо

У Львові в ніч з 7 на 8 січня з вікна багатоквартирного будинку випав літній чоловік. Про це повідомляє прес-служба місцевої міськради. Згідно з повідомленням, трагедія сталася близько другої ночі у будинку по вулиці Шота Руставелі. Чоловік помер відразу опісля падіння, до приїзду швидкої допомоги. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставити



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Про причини трагедії наразі невідомо

У Львові в ніч з 7 на 8 січня з вікна багатоквартирного будинку випав літній чоловік. Про це повідомляє прес-служба місцевої міськради.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася близько другої ночі у будинку по вулиці Шота Руставелі.

Чоловік помер відразу опісля падіння, до приїзду швидкої допомоги.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставити та причини події. Відомо, що загиблому було 76 років, він проживав у цьому ж будинку.