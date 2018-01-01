У Львові виявили підпільний цех з виробництва MacCoffee

Підроблена кава розповсюджувалась на оптових ринках Львова, а також у мережі невеличких торговельних закладів західного регіону

У четвер, 25 січня, поліція Львівської області виявила та зупинила діяльність цеху, в якому вироблялась підроблена кава бренду MacCoffee. Як повідомили у Нацполіції, в створенні підпільного цеху підозрюють 45-річного львів'янина, який розмістив «виробництво» на другому поверсі в одному зі своїх будинків. «Працівники



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Фальсифікована продукція

Підроблена кава розповсюджувалась на оптових ринках Львова, а також у мережі невеличких торговельних закладів західного регіону

У четвер, 25 січня, поліція Львівської області виявила та зупинила діяльність цеху, в якому вироблялась підроблена кава бренду MacCoffee.

Як повідомили у Нацполіції, в створенні підпільного цеху підозрюють 45-річного львів'янина, який розмістив «виробництво» на другому поверсі в одному зі своїх будинків.

«Працівники правоохоронних органів отримали інформацію про те, що на Львівщині діє розгалужена мережа збуту фальсифікованої кави відомого товаровиробника. В ході слідчо-оперативних заходів було встановлено особу організатора підпільного бізнесу, місце розташування міні-заводу по виготовленню кави, а також канали збуту фальсифікату», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «підприємство» виробляло близько тисячі пачок кави на день. Організатору повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Підроблена кава розповсюджувалась на оптових ринках Львова, а також у мережі невеличких торговельних закладів західного регіону. Робота з клієнтами також проводилась через мережу інтернет.

«Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили обладнання для виробництва та пакування кави, понад 19 тисяч упаковок готової до реалізації продукції, майже 100 кілограмів сировини, паперову тару, а також 17 тисяч гривень, виручених від незаконної діяльності», - додали в поліції.

Представники торговельного знаку кави в Україні підтвердили завдання їм значних збитків від незаконного виробництва фальсифікованої кави.

До слова, екс-поліцейського з тонною бурштину було затримано на угорській стороні КПП «Косино - Барабаш».